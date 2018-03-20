Казахстанцы стали меньше брать и давать взяток

Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление.

Казахстан за последние годы сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции. Прежде всего, они связаны с реализацией новой антикоррупционной политики государства, концептуальной основой которой являются Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы и План нации «100 конкретных шагов».

Об этом в ходе интернет-конференции рассказал председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в современных условиях антикоррупционная политика базируется на рациональном сочетании антикоррупционного воспитания и образования, профилактики и предупреждении, карательных мер. С учетом международной практики принятие стратегии и Плана нации обусловило необходимость применения комплексного и системного подхода в вопросах борьбы с коррупцией.

По данным TransparencyInternational – одной из самых авторитетных независимых исследовательских организаций в мире, в последние годы в Казахстане более чем на 25% сократилось количество людей, дававших взятки. Кроме этого, TransparencyInternational в своем нынешнем рейтинге «Индекс восприятия коррупции» отметил улучшение оценки Казахстана на 9 позиций и 2 балла.

Результаты социологического исследования, проведенного институтом "Общественное мнение" в 2016 году, свидетельствуют о том, что сегодня 73% казахстанцев выражают доверие антикоррупционной политике государства, а 53% готовы внести личный вклад в работу по снижению уровня коррупции в обществе.

"Однако, работа на этом не прекращается. Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление, унижающее человеческое достоинство, народ и страну, угрожающее благополучию наших детей и внуков. В достижении этой цели велика роль творческой интеллигенции, культурных и образовательных учреждений, СМИ. Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства, ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные богу, как позорный и недопустимый грех", - считает Шпекбаев.

По его словам, важно, что в работу по противодействию коррупции, в проекты по развитию гражданского контроля вовлекается все большее число неравнодушных казахстанцев и общественных организаций. Также в полную силу заработал институт материального поощрения.

"В 2017 году за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрено 226 лиц на сумму свыше 31 млн тенге, что на 22% больше показателя 2016 года (185 лиц на 27 млн тенге). Таким образом, следует отметить, что в Казахстане снижается уровень коррупции. Казахстанцы стали меньше как брать, так и давать взятки", - подытожил он.

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