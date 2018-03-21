В ООН встретили Навруз

В 2009 году этот праздник включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В марте более 300 миллионов жителей планеты отмечают Навруз. В этот день в южном полушарии наступает осень, а в северном - весна. Навруз встречают на протяжении нескольких тысячелетий на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

В 2009 году этот праздник включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его международным Днем. На праздновании Навруза в штаб-квартире ООН побывала Наргис Шекинская.

«В этот день в наших краях начинаются сельскохозяйственные работы. Это день уважения и прощения грехов друг другу, если они есть. Согласно резолюции Генассамблеи ООН, это праздник отмечается как международный праздник. Поэтому все страны, где отмечается Навруз, сегодня присутствуют здесь, чтобы отметить этот праздник», - сказал постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов.

В странах Центральной Азии в Навруз готовят сумаляк: ту же пророщенную пшеницу перемалывают, а затем 20 часов варят в котле на хлопковом масле с добавлением муки. Процесс сопровождают песнопениями. В казан бросают небольшие камешки, чтобы блюдо не подгорало. А потом мечтают найти такой камешек в тарелке – это к удаче. Праздничными яствами принято угощать друзей, родственников и соседей.

«С детства помню, что открывались двери для гостей, надевали самую красивую одежду, звучала музыка, песни. Чем веселее Навруз, тем лучше будет год. Поэтому я всех поздравляю с праздником Навруз, с этим прекрасным весенним днем и желаю всем мира, счастья, света и добра в дом», - поздравил Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева.

Свет и добро в доме – это не просто красивые слова. Согласно легенде, с приходом Навруза на землю спускаются добрые ангелы, но они не посещают дома, в которых нет мира. Поэтому перед наступлением праздника все стараются забыть все обиды и ссоры. А еще задобрить ангелов можно, помогая сиротам, одиноким, больным и малоимущим.

Единение с природой и ее сохранение, мир, помощь слабым и нуждающимся – идеалы ООН и Навруза во многом совпадают. В 2010 году Генеральная Ассамблея признала 21 марта Международным днем Навруз. Поэтому каждый год в этот день в штаб-квартире ООН можно слышать многоголосие этого древнего праздника.

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