Ушел из жизни общественный деятель Нурлан Еримбетов

Прощание и похороны будут проходить в Кызылорде.

Бывший президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель и телеведущий Нурлан Еримбетов ушел из жизни в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии, сообщает Zakon.kz.

Прощание и похороны будут проходить в Кызылорде.

Нурлан Еримбетов родился в 1960 году в Кызылорде. Окончил Московский государственный институт культуры. В разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии «Отан», советником исполняющего обязанности председателя партии «Отан», вице-президентом АО «Арна», советником председателя ДПК «Ак жол», председатель правления организации «Культурный фронт». Был автором и ведущим общественно-политического ток-шоу «Открытая студия» на ТРК «Астана».

Обладатель юбилейной медали к 25-летию Независимости РК - 2016 г.

С апреля 2013-го до сентября 2017 года был президентом объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана». С 31 марта 2017 года являлся омбудсменом АО «Самрук-Қазына».

Женат, имеет двух детей. Награжден орденом «Құрмет».





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