В ЮКО на вершине горы Казыгурт установят ковчег

В ближайшее время гора Казыгурт должна будет стать крупным туристическим центром, соответствующего всем современным требованиям.

На вершине горы Казыгурт в Южно-Казахстанской области планируется установить трехэтажный ковчег, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акима области.

«В ближайшие годы мы планируем создать специальный комплекс на горе Казыгурт. Трехэтажный ковчег будет установлен на вершине горы, высота которого составит 137 метров, ширина - 30 метров, высота - 15 метров. Кроме того, планируется построить музей, гостиницу, рестораны и смотровые площадки. Более того, предстоит работа по строительству автодороги, протяженностью 2 км, и пешеходной дороги, протяженностью 2,5 км. Также запланировано проведение работ по благоустройству, созданию мест для отдыха и специальных площадок для отдыха», - цитирует пресс-служба акима ЮКО Жансеита Туймебаева.

Необходимо отметить, что в нижней части комплекса будет построена канатная дорожка, протяженностью 3,1 км, ведущая до объекта Кемекалган и пешеходная дорога, протяженностью 4 км. Помимо этого на территории 20 гектаров планируется строительство ипподрома, где будут проходить состязания по национальным видам конного спорта. Аким области, выступая на мероприятие «Наурыз Қазығұрттан басталады» в селе Атбулак, рассказал о культурных мероприятиях, которые будут реализованы в рамках проекта «Рухани жаңғыру». В частности, планируется проведение таких мероприятий, как «Ұлтық қолөнер - ұлы мұра», («Национальное прикладное искусство - великое наследие»), молодежный форум «Туған жерге тағзым: Ордабасы көктемі», фестиваль тюльпанов «Ақсу-Жабағылының алауы, Шұбайқызылдың жалауы» «Қымызмұрындық», «Сафари Шардара», «Қауынфэст» (Фестиваль дынь) и многие другие.

В праздновании Наурыз мейрамы у подножья горы Казыгурт приняли участие около 1500 мастеров искусства. В честь праздника в этноаулах, расположенных в предгорьях горы установили более 40 юрт, специальные мини сцены для алтыбакана и национальных традиций и обычаев, а также площадки для национальных игр.

Люди собравшиеся на празднование Наурыза, посмотрели выставку мастеров прикладного искусства и национальных блюд. Был организован крупный концерт.

Аким области присвоил ряду граждан звание «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области». Также, в рамках проекта «Туған жерді түлету перзенттік парыз» глава региона наградил ряд граждан, внесших значительный вклад в общественную жизнь региона. Отметим, в рамках программы «Рухани жаңғыру» мероприятие «Наурыз - Қазығұрттан басталады» стало одним из масштабных и уникальных. В ближайшее время стоит задача по формированию горы Казыгурт в качестве крупного туристического центра, соответствующего всем современным требованиям.

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