Раненый уральский подросток направлен на реабилитацию в Астану

Об этом рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, раненый подросток был направлен в республиканский детский реабилитационный центр города Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

- После острого состояния было принято решение направить подростка для прохождения курса реабилитации в Астану, - пояснила Гульнара Абдрахманова.

Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею, после чего находился в реанимации. Как стало известно на брифинге в региональной службе коммуникаций, пострадавший от огнестрельного ранения является сыном заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. В больнице подросток провел около двух месяцев.

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