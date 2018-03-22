Традиционно во всех городах Казахстана проходят массовые гуляния, организовываются концерты, выступления, выставки народного творчества и конкурсы.

Казахстанцы отмечают Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления. Он возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности. По восточному календарю Наурыз - первый день нового года. Этот день совпадает с днем весеннего равноденствия.

В старину до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйство в порядок, в честь праздника сажали деревья и цветы. Считалось, что если Наурыз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи и невзгоды обходят его стороной.

Щедрое празднование Наурыза принесет в дом изобилие и успех на целый год. Эти убеждения объясняют праздничные ритуалы и обычаи. Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. После старший по возрасту из присутствующих давал благословение (бата), чтобы из года в год благополучие не покидало семьи родственников.

У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели. Перед аксакалами ставились семь чаш с напитком Наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт и иримшик (творог).

Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками и развлечениями. Самыми известными и любимыми в народе были игры «Айкыш-уйкыш» и «Аудары-спек», во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла. Праздник не обходился и без спортивной борьбы, участвовать в которой могли не только юноши, но и девушки. Девушка вызывала джигита на состязание с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания.

История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам древности, Наурыз мейрамы был отменен. Впервые после долгих лет забвения (с 1926 года) в Казахстане он праздновался в 1988 году и получил широкий общественный резонанс. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником. В 2010 году ООН принял резолюцию, в соответствии с которой 21 марта был признан Международным днем Наурыза.

Наурыз в Казахстане является государственным праздником и отмечается три дня - с 21 по 23 марта, которые с 2010 года являются выходными днями.

Традиционно во всех городах Казахстана проходят массовые гуляния, организовываются концерты, выступления, выставки народного творчества и конкурсы.

Какие мероприятия запланированы в Алматы, можно посмотреть здесь и здесь.

Как будут праздновать Наурыз в Астане, читайте здесь.

Портал Zakon.kz поздравляет всех казахстанцев с этим прекрасным весенним праздником! Пусть каждый день пробуждающейся весны, каждый солнечный луч приносят в ваш дом счастье и благополучие. Желаем вам вдохновения, энергии на новые свершения, самых смелых творческих планов и их скорейшего воплощения!

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