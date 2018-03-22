В горах ЮКО спасли парня и девушку

Молодые люди заблудились и не могли найти дорогу домой.

Спасатели Южно-Казахстанской области спасли в горах парня и девушку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

21 марта в 20-00 на пульт спасателей Южно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что заблудились в горах и из-за наступления темного времени чуток не могут самостоятельно спуститься парень и девушка 2001 года рождения.

По телефону заблудившиеся не смогли назвать свои точные координаты, поиски затруднялись отсутствием какой-либо видимости в ночное время суток.

22 марта в 10.30 в Казыгуртском районе, на горе Казыгурт силами спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС найденные граждане доставлены и переданы родственникам.

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