Новый клип Елки сняли в Алматы
Видео было снято на совместную песню с исполнителем Loc-Dog.
Фото : скриншот21 мая 2018, 00:56
У российской певицы Елки вышел новый клип, съемки которого проходили в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Видео было снято на совместную песню с исполнителем Loc-Dog “До солнца”.
Все действие проходит в подъезде дома, а также в старой квартире. В конце ролика открывается пейзаж на город с видом на башню Кок-Тобе.
Режиссером стал казахстанец Медет Шаяхметов, на счету которого клипы для Скриптонита, L'One, Элджея и многих других популярных современных артистов.
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