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Новый клип Елки сняли в Алматы

Видео было снято на совместную песню с исполнителем Loc-Dog.

Фото : скриншот21 мая 2018, 00:56

У российской певицы Елки вышел новый клип, съемки которого проходили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято на совместную песню с исполнителем Loc-Dog “До солнца”.

Все действие проходит в подъезде дома, а также в старой квартире. В конце ролика открывается пейзаж на город с видом на башню Кок-Тобе.

Режиссером стал казахстанец Медет Шаяхметов, на счету которого клипы для Скриптонита, L'One, Элджея и многих других популярных современных артистов.


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