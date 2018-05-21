Премьер-министры стран СНГ соберутся 1 июня в Душанбе

Будет обсуждаться широкий круг вопросов о внесении изменений в ряд ранее принятых документов, а также вопросы финансового и кадрового характера.

Главы правительств стран СНГ соберутся 1 июня в столице Таджикистана Душанбе, сообщает zakon.kz.

«1 июня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств», - говорится в анонсе Исполкома СНГ.

Прошлое заседание Совета глав правительств СНГ проходило в Ташкенте 3 ноября 2017 года. Тогда обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия стран Содружества. Было принято заявление глав правительств государств СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, на заседании включены вопросы, касающиеся, в частности, разработки проекта Соглашения о свободной торговле услугами, формирования и развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия стран Содружества в сфере энергетики, межгосударственной стандартизации, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий.

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