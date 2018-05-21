В Казахстане планируют создать профсоюз трудовых мигрантов ЦА

В страну приезжает много людей, которые работают на постоянной основе.

В Федерации профсоюзов РК проходит круглый стол на тему «Социально-трудовые отношений в странах Центральной Азии: анализ и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Федерация профсоюзов Казахстана наращивает международное сотрудничество. Сегодня в круглом столе участвуют представители всех стран Центральной Азии, представители Турции. Основной вопрос обсуждений - социально-правовые и социально-экономические аспекты трудовых отношений - как в нашей стране, так и в странах Центральной Азии», - отметил в интервью журналистам заместитель председателя ФП РК Ерлан Саиров.

Он также подчеркнул необходимость наращивания сотрудничества со странами Центральной Азии (ЦА).

«Почему мы должны наращивать взаимодействие со странами ЦА? На сегодняшний день товарооборот со странами ЦА составляет 3,6 млрд долларов. В то же время на сегодняшний день с представителями ЦА создано более 4 тысяч предприятий, которые работают в приграничных районах. Как вы знаете, в последнее время актуализируется вопрос интеграции стран ЦА, стран тюркского мира. Потому что в мире происходят глобальные геополитические и геоэкономические тренды, которые влияют на экономическое и социальное положение в Казахстане. Сейчас нам нужны разные формы интеграции. Поэтому Федерация профсоюзов РК наращивает сотрудничество со своими коллегами из стран ЦА», - сказал Ерлан Саиров.

Зампред ФП РК также добавил, что на круглом столе будут обсуждаться вопросы социализации, как людей, которые работают в Казахстане, так и транзитной рабочей силы. «Казахстан является страной, во-первых - транзитером трудовых потоков, во-вторых - реципиентом. В нашу страну приезжает очень много людей, работают на постоянной основе, в том числе из Кыргызстана и Узбекистана. И здесь главным вопросом является защита прав этих людей. В Казахстане есть очень большие проблемы с соблюдением прав людей, которые работают на территории Казахстана, эти все аспекты будут обсуждаться. На основе комплексного обсуждения у нас есть намерение создать профсоюз трудовых мигрантов. Основная цель - эффективная защита трудовых и социальных прав», - резюмировал Ерлан Саиров.

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