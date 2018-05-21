Нарушителей ПДД с иностранными номерами стали штрафовать в Казахстане

К административной ответственности автовладельцев привлекают с помощью системы "Автоураган".

Автовладельцев с иностранными номерами автоматические системы видеонаблюдения долго не могли привлечь к ответственности за совершенные правонарушения. Решение нашли полицейские Костанайской области, где с помощью системы "Автоураган" привлечен к административной ответственности 21 водитель, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщил заместитель начальника отдела административной практики ДВД Костанайской области Урал Кужиков, в полицейском ведомстве, чаще всего нарушают водители с государственными регистрационными номерами Российской Федерации. Многие жители Костанайской области приобретают автомобили по доверенности, однако данных этих автомобилей в базе полицейских нет.

"Ранее система фиксации нарушений против них не работала. Водители таких авто пользуясь этим, свободно нарушали ПДД. Сегодня же возможности системы "Автоураган" изменились, нарушители с иностранным учетом авто также подлежат привлечению к административной ответственности. Начиная с 16 мая текущего года организована работа по внесению транспортных средств с государственными номерами РФ в систему "Автоураган" и Центра оперативного управления УВД города Костаная", - сказал Кужиков.

С начала 2018 года благодаря комплексу "Автоураган" зафиксировано 19 568 правонарушений, на общую сумму 216 101 275 тенге. В период с 16 мая текущего года задержано 21 водителей с иностранными номерами, в отношении которых составлено 27 протоколов на сумму 120 260 тенге.

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