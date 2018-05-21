Нигматулин и Володин открыли выставку «Казахстан и Россия – дружба на века!»

На выставке представлены архивные фотографии первого и второго созыва Государственной Думы начала XX века, в работе которых принимали участие казахские депутаты.

Сегодня в Государственной Думе в г.Москве открылась выставка «Казахстан и Россия – дружба на века!», посвященная 25-летию установлению дипломатических отношений между двумя странами. В церемонии приняли участие Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Мажилиса.

"И тематика, и материалы выставки говорят о большом историческом пути, который прошли Казахстан и Росссия за 25 лет. Благодаря высочайшему уровню доверия глав наших государств Нурсултана Абишевича Назарбаева и Владимира Владимировича Путина Казахстан и Россия как самые близкие, как самые братские государства сегодня демонстрируют образец межгосударственного сотрудничества. Это залог наших нынешних и будущих успехов. И в этом большую роль играют межпарламентские связи. В наших интеграционных сообществах, на всех международных площадках и в двустороннем формате мы всегда понимаем, поддерживаем и реализуем все решения глав наших государств", - сказал Н.Нигматулин на открытии выставки.

Как отметил в своем приветственном слове Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, эта выставка – замечательная возможность вспомнить и оценить общую историю и планировать будущее.

"Если говорить о перспективах, они у нас большие. Этот визит показывает, что мы можем многое сделать, если будем выстраивать отношения в парламентском измерении. Формат работы нашей Межпалатной комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной Думой очень актуален. Особенно с учетом того, что главы наших государств постоянно встречаются, принимают решения и нашим парламентам важно обеспечить законодательное поддержку договоренностей глав наших стран, - сказал В.Володин".

На выставке представлены архивные фотографии первого и второго созыва Государственной Думы начала XX века, в работе которых принимали участие казахские депутаты.

В общей истории государств - страницы братства и героизма народов в годы Великой Отечественной войны, трудовых подвигов по освоению целины, старт с космодрома Байконур первого человека в космос.

Выставка содержит уникальные фотографии, запечатлевшие историю установления отношений с первых дней независимости двух государств. На фотографиях – встречи Нурсултана Назарбаева с президентами России, подписание важнейших стратегических документов, выступление Лидера Казахстана в МГУ им. М.В.Ломоносова, где впервые была высказана идея о Евразийской интеграции. Представлены фотографии, отражающие многочисленные встречи лидеров двух государств и на различных международных площадках. Объектив фотокамер очень наглядно отразил всю динамику активных и результативных отношений двух стратегических партнеров – Казахстана и России.

Отдельное внимание уделено символу независимого Казахстана - Астане. Этот стенд вызвал повышенный интерес у гостей выставки. Фотографии запечатлели динамику возведения города и красоту, которой может гордиться молодая столица к своему 20-летнему юбилею.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!