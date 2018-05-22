В Актобе сотрудники отлова забрали и убили породистого пса

Сотрудники отлова утверждают, что действовали в рамках местных правил отлова.

В Актобе в смертельной петле сотрудников службы отлова вновь оказался породистый пес, у которого есть хозяин. По словам мужчины, его собаку убили на глазах соседки, которая уговаривала не трогать животное, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Покладистый пес вышел со двора частного дома и попал в руки сотрудников службы «отлова». Прошло уже больше полугода. Все это время хозяин собаки винит, в первую очередь себя - не запер питомца дома, не укрепил ворота.

То, что животное в общественном месте без сопровождения, безусловно, оплошность владельцев. За что предусмотрен штраф. Но вместо этого, собаку убили. И то, что рядом оказалась соседка, умолявшая не трогать пса, никого не остановило.





"Я до конца не соглашался верить, что мою собаку убили. Я считал, что ее похитили с дальнейшей целью, может быть, перепродажи, это мне не известно. Я поехал уже в крематорий, стал разговаривать с людьми, которые там работают. Видели ли они такую собаку, была ли она у них. На что они мне ответили: вроде бы да, такая собака была", - рассказал хозяин убитой собаки Алексадр Новиков.

По словам свидетельницы, собаке тут же сделали усыпляющий укол. Инъекция не смертельная. Однако, если в течение нескольких часов не ввести другой препарат, животное умирает. Об этом никто не позаботился. Более того, за этот краткий срок, они успели сжечь собаку.





"Собака не была дворняжкой, она не была агрессивной и свидетель предупредил, что у нее хозяин. Даже три дня, которые закон предоставляет, говорит, что в таком случае, когда все же установлена, что это собака породистая, подождать три дня, поискать хозяина, принять меры к нему", - прокомментировала адвокат Светлана Леппик.

Казалось бы, все предоставленные доказательства в пользу истца видео с камер наблюдения, свидетель и закон, в котором четко обозначены сроки содержания животных. Не смотря на всю эту доказательную базу, ответчика оправдали. Сотрудники отлова утверждают, что действовали в рамках местных правил отлова.





"В тот момент собака Новикова находилась без привязи, без сопровождающих лиц, на улице. Она считается бродячей. Кроме этого, любая собака, если хозяин имеется, породистая собака, должна иметь ошейник", - заявил директор городской ветеринарной станции Тилапжан Ибрагимов.

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