Назарбаев поддержал инициативу «Challenge Другой ты!»

Глава государства поддержал республиканскую спортивную инициативу «Challenge Другой ты!» и записал видеообращение к участникам этой акции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный канал "Президенттің Баспасөз қызметі" в YouTube.

"Уважаемые соотечественники, занятие спортом укрепляет не только физические силы и здоровье, они воспитывают волю, упорство, стремление к успеху, формируют высокие моральные духовные качества. Таким сильным людям по плечу любые задачи во всех сферах жизни. Поэтому развитие спорта, физической культуры наше государство придает первостепенное значение.

С самого начала независимости во всех регионах страны возводятся современные спортивные объекты. Появляются новые спортивные залы и фитнес-центры. Открываются уличные площадки, дворцовые клубы. С каждым годом растет число желающих заниматься спортом. Все эти системные меры помогают формировать гармонично развитую нацию - залог конкурентноспособного сильного Казахстана. Вы должны помнить, что 90% счастья человека состоит от здоровья. Ни богатство, ни власть не дают выражение счастья человека. Прежде всего, здоровый человек – счастливый. Я всю жизнь занимаюсь спортом, слежу за собой. По-другому не могу, поэтому и вам рекомендую - чтобы голова была свежая, энергия в теле была, надо заниматься спортом. Лучше это начать с молодых лет.

Дорогие друзья, наше время открывает огромные возможности для активных, креативных людей, которые своей позитивной энергией меняют мир к лучшему. Небольшие, но важные партнерские проекты, сплоченные команды энтузиастов, способны улучшить качество жизни многих людей в разных странах мира. Спортивная инициатива "Challenge Другой ты!" относится именно к таким ценным для нашего общества социально-значимым программам. Своим ярким примером вы мотивируете все больше казахстанцев приобщиться к ЗОЖ, активно заняться своим личным ростом. Вы наглядно демонстрируете успешность стратегии малых дел, когда для достижения самых высоких вершин требуется начинать с простых последовательных шагов. Уверен, что благородный посыл этой замечательной спортивной акции найдет широкий отклик и поддержку среди многих наших соотечественников.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, достижения результатов! Все занимайтесь спортом! Сегодняшний мир – быстродвижущая экономика говорит о том, что мы должны быть здоровыми, чтобы заниматься бизнесом, наукой и всеми новыми технологиями достигать успеха. Для этого нужно здоровье, для этого нужно быть бодрым, а для этого надо заниматься спортом", - обратился Президент.

Цель этой инициативы – популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди жителей нашей страны.

В рамках акции запланировано проведение открытых тренировок с участием известных представителей отечественного спорта, культуры и масс-медиа, которые своим примером будут мотивировать казахстанцев заниматься физическими упражнениями и спортом.