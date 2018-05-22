Минздрав о менингите: Вопрос об эпидемии не стоит

Медики говорят о сезонности заболевания, также оно имеет свойства повторяться через определенный период времени.

В кулуарах правительства РК вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал ситуацию с заболевшими менингококковой инфекцией в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос об эпидемии не стоит. Даже, если сравнивать аналогичные периоды, смысла нет паниковать: каждые три года идет повторение. Сами видите, затяжная погода, переохлаждение, люди готовятся к теплу, при этом погода меняется быстро. Здесь переохлаждение в первую очередь влияет на развитие этих процессов», - сказал он.

В то же время замглавы минздрава ответил на вопрос журналистов о возможных проверках пассажиров в аэропортах и на ж/д вокзалах Алматы.

«Такого нет, у нас в организованных коллективах везде ведется дополнительная разъяснительная работа. Основная задача - если мы видим таких пациентов с высокой температурой - просто обращаться по месту жительства в поликлинику. Мы делаем такие дополнительные фильтры внутри организаций образования. Это, по сути, медицинские работники, которые следят, чтобы не было каких-то острых воспалительных симптомов, основных жалоб», - указал А. Цой.

«Все остальное - надо за собой следить, не переохлаждаться. В случае появления лихорадок, головной боли, головокружения, чтобы люди обращались по месту жительства», - добавил. Он.

Также вице-министр указал, что четыре случая этого заболевания зарегистрированы в Алматинской и Южно-Казахстанской области, но «пациенты под контролем, ситуация стабильная».

Напомним, что с подозрением на менингококковую инфекцию в поликлиники Алматы обратились 47 человек, а число подтвержденных случаев составляло ранее 15.

Ксения Давыдова, Астана.

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