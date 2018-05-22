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Трагедия в Атырау: Двери в шахту лифта были заварены

Грузовые лифты в доме, где произошла трагедии были демонтированы в 2012 году, а двери были заварены

Фото : УВП Атырау22 мая 2018, 13:53

После трагедии в Атырау специальная комиссия проверит все лифтовое хозяйство, об этом сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник отдела ЧС и мобилизационной работы акимата г. Атырау Талгар Хайруллин.

По словам Хайпуллина уже создана комиссия, которая выяснит причину ЧП, в результате которого погибли два подростка.

- Вместе с тем будет проведена проверка всего лифтового хозяйства. На сегодня в 94 многоэтажных жилых домах установлены 266 лифтов. Из них 32 в нерабочем состоянии, семь из них это грузовые лифты, - сказал Талгар Хайруллин.

По его словам, грузовые лифты в доме, где произошла трагедии были демонтированы в 2012 году, а двери были заварены

- Как подростки смогли попасть в шахту лифта, выяснит следствие и созданная комиссия, - пояснил представитель Хайруллин.

Дом, в котором произошло ЧП был построен в 2007 году, в 2010 году 16-этажной дом прошел капремонт, в том числе были отремонтированы лифты. Эксплуатацией лифтов занимается ТОО «Каспий лифт», который заключил трехсторонне соглашение между КСК, собственниками квартир и данным предприятием.


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