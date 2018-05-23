В США проходят слушания о лишении Головкина пояса IBF

IBF обязала Головкина провести обязательный поединок с Деревянченко не позднее 3 августа — иначе он потеряет свой пояс.

В офисе Международной боксерской федерации (IBF) в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) проходит слушание по ситуации с обязательной защитой Геннадием Головкиным пояса чемпиона мира в бою с Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz.

Как передает журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль, на этом заседании обе стороны озвучат свою позицию, а в ближайшие несколько дней IBF постановит, должен ли GGG в следующем бою встретиться с Деревянченко или освободить свой пояс.

Ранее IBF обязала Головкина провести обязательный поединок с Деревянченко не позднее 3 августа — иначе он потеряет свой пояс. Впрочем, промоутер Геннадия Том Леффлер рассчитывает уговорить организацию повременить с обязательной защитой, поскольку в планах команды GGG на сентябрь возможный рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).





