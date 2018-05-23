Иностранцам при посещении Казахстана тоже нужно регистрировать смартфоны

Однако если иностранец находится на территории республики с абонентским устройством сотовой связи в роуминге, то его устройство не подлежит регистрации.

При посещении Казахстана иностранцам также нужно зарегистрировать свои смартфоны и мобильники. Об этом сообщил министр информации и коммуникации Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

С таким вопросом на dialog.egov.kz обратился житель Алматы.

«Просьба на основании закона «О доступе к информации» ответить, каким образом будет происходить регистрация, перерегистрация личных мобильных устройств иностранных граждан на территории РК, ведь при въезде в страну они меняют только sim карту? Как данные требования будут отражаться на иностранных гражданах?» - задал вопрос алматинец.

Как следует из ответа министра, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории РК и завезенные на территорию республики, в том числе работающие в сетях сотовой связи страны, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся в роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия.

«Если иностранный гражданин находится на территории Республики Казахстан с абонентским устройством сотовой связи в роуминге, то его устройство не подлежит регистрации. Однако если иностранный гражданин использует абонентский номер в абонентском устройстве сотовой связи, работающий в сетях сотовой связи Республики Казахстан, то его устройство подлежит регистрации», - написал Д.Абаев.

Ранее он также пояснял поправки по вопросам информации и коммуникаций, согласно которым были внесены изменения и дополнения в закон «О связи».

Согласно пункту 2 статьи 36-2 закона владелец абонентского устройства сотовой связи обязан зарегистрировать его у оператора сотовой связи в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, определенные в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.

«В настоящее время правила регистрации абонентских устройств сотовой связи находятся на государственной регистрации в органах юстиции. Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе. В соответствии с пунктом 3 статьи 36-2 Закона для регистрации абонентского устройства сотовой связи его владелец представляет обслуживающему его оператору сведения об: индивидуальном идентификационном номере (для физического лица) или бизнес-идентификационном номере (для юридического лица); идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи; абонентском номере, используемом абонентским устройством сотовой связи. Все сведения безвозмездно направляются операторами сотовой связи оператору базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Все собранные данные будут храниться в единой базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сети сотовой связи. Для реализации указанного мероприятия отводится целый год. С 2019 года по незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи оказана не будет», - сообщал министр.

По его словам, для упрощения процесса регистрации абонентских устройств, в случае наличия у оператора сотовой связи данных об ИИН владельца абонентского номера, будет не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абонентские устройства сотовой связи, обслуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019 года, регистрируются им автоматически в локальной системе.

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