Почтовые отправления стали одним из самых опасных способов контрабанды наркотиков в РК

Заказать партию запрещённых веществ сегодня можно практически из любой страны мира.

В Алматы таможенные службы СНГ провели очередное международное заседание. Как выяснилось, одним из самых опасных направлений контрабанды наркотиков стали обычные почтовые направления, передаёт Zakon.kz.

Казахстанские таможенники подчеркнули, что у подобного способа отправки запрещенных препаратов есть ряд преимуществ: например, доставка до получателя происходит от двери до двери. Клиент всегда может отследить в реальном времени движение посылки. Самое главное - это дёшево и быстро, так как курьерская доставка осуществляется в течение 72 часов.

«Таможенная служба РФ в 2017 году пресекла подобную поставку, идущую из Перу, Транзитом через Москву. Посылка шла в Алматы. В результате были обнаружены в посылке 8 килограмм психотропных веществ», - озвучили казахстанские таможенники на 17-м заседании Комитета глав правоохранительных органов СРТС СНГ.

Делегаты из разных стран сошлись во мнении, что пресекать этот вид контрабанды возможно только совместными действиями служб государств СНГ.

Только за последние полгода в отношении наркодилеров было заведено 161 уголовное дело, 134 из которых сегодня уже дошли до суда. Из незаконного оборота таможенной службой изъято около 25 килограмм наркотиков (героин, марихуана, гашиш и прочее), а также 9 килограмм психотропных веществ.

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