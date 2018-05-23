В ЮКО на Казахстанско-Узбекском бизнес-форуме подписаны 8 документов на сумму 62 млн долларов США

Наряду с этим, подписано соглашение о партнерстве между акиматом города Шымкент и НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» по реализации всех «зеленых» проектов в городе Шымкент.

Сегодня в областном центре Южно-Казахстанской области - в городе Шымкент в ходе Казахстанско-Узбекского бизнес-форума были подписаны 8 документов на сумму более 62 млн. долларов США передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В частности, между акиматом ЮКО и узбекской компанией «Alliance textile» подписан меморандум о намерении инвестировать в текстильную отрасль региона. Кроме того, между СЭЗ «Оңтүстік» и соседним предприятием ТОО «Казтехинпекс» подписан меморандум о реабилитации текстильного предприятия на территории специальной экономической зоне «Оңтүстік». Вместе с тем, меморандум о строительстве завода по производству медицинских изделий подписали акимат области и узбекская компания «Дентафиль плюс».

Наряду с этим, подписано соглашение о партнерстве между акиматом города Шымкент и НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» по реализации всех «зеленых» проектов в городе Шымкент. Более того, было достигнуто соглашение о поставках экспортной продукции для восьми предприятий обеих стран.

Напомним, сегодня в Южно-Казахстанской области с целью развития деловых отношений стартовал Казахстанско-Узбекский бизнес-форум. В ходе бизнес-форума состоялось первое заседание Делового совета. В работе форума приняли участие послы двух стран Ерик Утембаев и Саидикрам Ниязходжаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан Сохиб Саифназаров, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов, а также более 400 предпринимателей Казахстана и Узбекистана.

Стоит отметить, в ходе форума, организованного Палатой предпринимателей ЮКО, стороны обсудили создание совместных проектов, инвестиционные предложения, а также вопросы экспорта и импорта продукции, кооперации с целью выхода в третьи страны.