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Сильный ветер повредил купол мечети в Алматы

На куполе здания отлетела обшивка.

Фото : zakon.kz23 мая 2018, 14:23

Сильный ветер пришел и в Алматы. Уже имеются первые последствия, передает Zakon.kz.

В редакцию прислали видео мечети "Байкен", расположенной на пересечении улиц Розыбакиева - Жандосова. На записи видно, что на куполе здания отлетела обшивка, и ветер продолжает срывать "золотые" фрагменты.

В пресс-службе КЧС МВД РК сообщили, что в 14.40 час из-за сильного ветра, до 15 м/с, произошел срыв наружной обшивки купола мечети "Байкен", на предварительной площади 10 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Накануне днем ураган прошел по Астане, и принес немало разрушений. Был поврежден Дворец мира и согласия, упал кран, сорвало крыши со зданий и т.д.

РГП «Казгидромет» распространял 22 мая вечером штормовое предупреждение по городу Алматы. 23 мая днем ожидается гроза, ветер 2-7, днем порывы до 15-20 м/с.


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