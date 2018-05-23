Сильный ветер повредил купол мечети в Алматы
На куполе здания отлетела обшивка.
Фото : zakon.kz23 мая 2018, 14:23
Сильный ветер пришел и в Алматы. Уже имеются первые последствия, передает Zakon.kz.
В редакцию прислали видео мечети "Байкен", расположенной на пересечении улиц Розыбакиева - Жандосова. На записи видно, что на куполе здания отлетела обшивка, и ветер продолжает срывать "золотые" фрагменты.
В пресс-службе КЧС МВД РК сообщили, что в 14.40 час из-за сильного ветра, до 15 м/с, произошел срыв наружной обшивки купола мечети "Байкен", на предварительной площади 10 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Накануне днем ураган прошел по Астане, и принес немало разрушений. Был поврежден Дворец мира и согласия, упал кран, сорвало крыши со зданий и т.д.
РГП «Казгидромет» распространял 22 мая вечером штормовое предупреждение по городу Алматы. 23 мая днем ожидается гроза, ветер 2-7, днем порывы до 15-20 м/с.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919699-66554cf8489fccf7c53a33aba373d62b
Сейчас читают
Читайте также