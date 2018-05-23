За оразу ради похудения награды не будет

Пост без намаза принимается.

Люди, которые не совершают намаз, не соблюдают других религиозных предписаний, часто задумываются, стоит ли им держать оразу, примется ли она. К примеру, многие казахстанцы спрашивают, можно ли держать оразу, если не читаешь намаз и не совершаешь дарет. А женщин интересует, можно ли держать пост только из-за того, чтобы похудеть. На эти и другие вопросы мы попросили ответить представителей муфтията, сообщает Zakon.kz.

Судя по соцсетям, в этом году многие молодые казахстанцы держат оразу и многие из них держат впервые. Прям мода какая-то на оразу пошла, пишут в Фейсбуке. Среди моих знакомых тоже есть такие, кто в этом году стал держать оразу. Причем от многих из них я вообще не ожидала этого, ведь они никогда не интересовались религией, не ходили в мечеть, не читали - да и сейчас не читают - намаз, Коран, а просто держат оразу.

На днях я общалась с одной своей знакомой, известной тележурналисткой и она говорит, что ее молодая родственница тоже решила в этом году держать оразу, но только из-за того, чтобы похудеть. «Но так же нельзя, - недоумевает коллега. – По этому вопросу нет пояснений со стороны муфтията и верующих. Некоторые держат оразу как дань моде, или чтобы привести себя в норму, похудеть, не читают намаз, не читают Коран. Но это же неправильно, здесь же главное служение Всевышнему, чтение Корана». Другая знакомая говорит, что ее племянница в 16 лет хотела держать оразу, потому что ей было прикольно походить в мусульманской одежде.

Еще одна из друзей в Фейсбуке спрашивает: «Если держать оразу, не читая намаз, не совершать дарет (омовение – Т.Н.), примется?». И далее в комментариях пишет: «Сейчас тысячи школьников держат оразу, но не молятся. Лично мое мнение - не засчитается. Или я ошибаюсь? Как правильно?».

Эти и другие вопросы мы решили адресовать работникам Духовного управления мусульман Казахстана, а именно:

- Можно ли держать оразу ради того, чтобы похудеть или поправить здоровье? Такая ораза примется?

- Можно ли держать оразу, не читая намаз, не молясь, не совершая дарет?

Секретарь Совета улемов ДУМК, PhD Ершат Онгаров

Фото Ершат Онгаров

Соблюдение поста во время Священного месяца Рамадан является одним из пяти столпов (основ) ислама. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран, будучи руководством для людей и как разъяснение прямого пути и различения между истиной и ложью… Тот же, кто застанет из вас Рамадан, пусть соблюдает пост...» (сура «Аль-Бакара», аят 185). «Ислам основывается на пяти составляющих: свидетельстве, что нет бога кроме Всевышнего Аллаха; совершении обязательной пятикратной молитвы; выплате закята; совершении паломничества в Мекку; соблюдении поста в месяце Рамадан» (Бухари и Муслим).

Поэтому надо держать ради того, чтобы Всевышний был доволен и даровал сауап (вознаграждение). А если кто будет соблюдать по другим приоритетным для себя причинам, например, чтобы похудеть, очиститься, здоровье поправить или ради моды, то может лишиться вознаграждения, которую дарует Всевышний за обязательное соблюдение поста. В таком случае Он примет от человека только сам факт оразы, но без сауапа, так как эту оразу он держит не ради Всевышнего Аллаха.

Награда за оразу такая: первые десять дней поста – это милость Аллаха, вторые десять дней поста – прощение, последние десять дней поста – избавление от ада. Кто будет поститься, того Аллах введет в Рай через врата Раян. Это одни из восьми вратов Рая, через которые будут заходить только постящиеся.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, в Раю есть врата, которые называются «Ар-Раян», в которые войдут соблюдавшие пост и никто другой. В День Суда спросят: “Где постящиеся?”, и они встанут и их поведут туда». Когда эти люди войдут туда, эти врата закроются, и никто другой туда не войдет».

Что касается вопроса, можно ли держать оразу без дарета тем, кто намаз не читает, то ответ таков: дарет делать не надо, но гусль нужно делать обязательно. Гусль – это полное ритуальное омовение тела и делается она в четырех случаях. Первое - после полового акта. Второе - после менструального цикла. Третье - после нифаса (прекращения послеродовых выделений у женщины). Четвертое - если человек впал в неверие, сказав умом, сердцем, языком, что он неверующий. Из них самый распространенный случай - первый, самый редкий случай – четвертый.

Еркинбек Шокаев, главный имам г. Алматы

Фото Azan.kz

Ораза - это, прежде всего, молитва и ее нужно держать ради Аллаха. Если человек держит не ради Аллаха, а чтобы просто похудеть или отдать дань моде, то такая ораза, конечно, принимается, но награды за нее не будет. А если держать оразу ради Аллаха, то и здоровье будет, и награда будет.

Если человек держит оразу, но при этом намаз не читает, то мы не можем говорить, что ораза не принимается и награды не будет. Ораза не привязана к намазу, намаз - отдельный фард, ораза - отдельный фард (фард – обязательные ритуальные действия, предписания для мусульман), поэтому считается, что человек, который держит оразу без намаза, может надеяться на награду, если, конечно, держит ее ради довольства Всевышнего.

Принимается ли пост, если человек не совершает намаз и не выполняет иные религиозные обязанности?

Люди, которые не совершают намаз, или женщины, которые не покрываются, совершают какие-то явные грехи, такие люди стоят перед выбором, стоит ли им держать пост, будет ли их пост действительным, если они не соблюдают других религиозных предписаний, совершают грехи и прочее. Каждый из людей, которые находятся в подобной ситуации, задает себе такой вопрос. Тем более, что иногда практикующие, но невежественные мусульмане говорят таким людям: «Зачем тебе поститься, если ты не делаешь намаз, не носишь хиджаб, твой пост не примется».

Здесь нужно понимать, что обязанности ислама носят индивидуальный характер, и они не зависят друг от друга. Если человек не совершает намаз и держит пост, это не значит, что его пост не примется, действительность поста никак не связана с действительностью намаза. Поэтому тем, кто сомневается, нужно отбросить сомнения и начать поститься, чтобы пост стал причиной преображения человека и его изменения.

Это правило выводится из Корана, где Всевышний Аллах говорит в суре Бакара: «О те, которые уверовали! (это обращение к каждому верующему – к каждому человеку, который считает себя мусульманином, даже если он не соблюдает религию). «Вам предписан пост так же, как он был предписан предыдущим общинам». Пост не является чем-то уникальным для мусульман, он был предписан и общинам других пророков как вид поклонения.

Далее Всевышний Аллах говорит: «Возможно, вы проявите богобоязненность» — то есть, возможно этот пост, если вы будете его соблюдать должным образом, изменит вас — человек, который не делал намаз, если будет держать пост, этот пост его духовно изменит.

Ценность месяца Рамадан огромна. Нужно понимать, что у этого месяца есть определенный баракат, милость Аллаха, и эту милость нельзя получить, соблюдая пост в другое время. Это милость Аллаха, которую Он дает именно в это время. Поэтому Рамадан это лучшее время, чтобы покаяться в своих грехах, сделать таубу и стараться измениться. И если человек чего-то из религии не соблюдает – это лучшее время сделать дуа и попросить Аллаха, чтобы Он дал мужество и силу соблюдать религиозные предписания.

Торгын Нурсеитова

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