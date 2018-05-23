Политолог Сарым рассказал о положительных моментах форума

Это мероприятие интересно, прежде всего, для профессионального сообщества.

В Алматы проходит Евразийский Медиа Форум. Свое мнение о проходящем мероприятии высказала известный политолог, государственный и общественный деятель, блогер Айдос Сарым, сообщает Zakon.kz

«Я успел посетить 2-3 мастер класса. Человек, который выступал, был профессионалом в этой теме, автором этого кейса и люди посещали выступления по интересам», - сказал политолог.

По его словам, темы, затронутые на форуме одинаково актуальны и интересны для всех участников. Повестка ЕАМФ затрагивает важные вопросы современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию «зеленой экономики», последствия информационной революции и роль инвестиций.

«Я участвовал на большом количестве форумов и ни разу не видел, чтобы какая-то проблема там досконально решалась. Главное - это налаживание коммуникативных связей. Люди общаются, обмениваются мнениями и визиткам. С точки зрения продуктивности - это полезнее, чем выступление на пленарном заседании. Хотелось бы, чтобы повестка была больше привязана к нашей проблематике. Понятно, что надо гостям показывать, что мы казахи тоже не лыком шиты, тоже можем обсуждать глобальные темы, можем собирать интересных спикеров», - отметил Сарым.

Среди гостей и участников Форума - министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, бывший премьер-министр Италии Матео Ренци, авторитетные политики, представители авторитетных международных организаций и влиятельных исследовательских центров и зарубежных средств массовой информации. В настоящее время Форум привлек более 600 делегатов из 60 стран мира. Работа форума продлится до 24 мая.

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