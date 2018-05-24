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Получить ссуды на жилье от работодателей смогут казахстанцы 

Размер выплат будет зависеть от возможностей предприятия и от ценности конкретного сотрудника.

Фото : Kn.kz24 мая 2018, 16:11

Государство разработает для работодателей механизм выдачи ссуды работникам, желающим оформить ипотеку, сообщает Sputnik Казахстан.

Как уточнил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Каирбек Ускенбаев, механизм получения ссуды от работодателя разработают после утверждения Кабмином программы "7-20-25".

"Сейчас мы ввели изменения в программу, если она будет принята правительством, мы даем разрешение государственным и негосударственным предприятиям, чтобы они имели возможность оказывать помощь в виде жилищных беспроцентных ссуд своим сотрудникам на первоначальный взнос по ипотеке", — сказал в кулуарах мажилиса вице-министр.

Ускенбаев уточнил, что размер выплат будет зависеть от возможностей предприятия и от ценности конкретного сотрудника и будет варьироваться от пяти до 20 процентов.

Кроме этого, разработчики жилищной программы намерены установить право местных исполнительных органов приобретать у частных застройщиков построенное жилье, тем самым расширяя рынок сбыта, при условии совпадения цены со стоимостью, заявленной в госпрограмме.


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