Для казахстанских школьников сегодня прозвенит последний звонок

В итоговом тестировании этого года участвуют более 102 тысяч выпускников.

Для более 147 тысяч казахстанских школьников сегодня прозвенит последний звонок, напоминает "Хабар24".

Торжественные линейки пройдут во всех школах республики. И для многих выпускников начнется новая взрослая жизнь. Но прежде им предстоит сдать главный экзамен – Единое национальное тестирование. В этом году почти 7 тысяч одиннадцатиклассников претендуют на знак отличников учебы «Алтын белгі».

В итоговом тестировании этого года участвуют более 102 тысяч выпускников.

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