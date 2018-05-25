Для казахстанских школьников сегодня прозвенит последний звонок
В итоговом тестировании этого года участвуют более 102 тысяч выпускников.
Фото : Пресс-служба акима ЮКО25 мая 2018, 07:50
Для более 147 тысяч казахстанских школьников сегодня прозвенит последний звонок, напоминает "Хабар24".
Торжественные линейки пройдут во всех школах республики. И для многих выпускников начнется новая взрослая жизнь. Но прежде им предстоит сдать главный экзамен – Единое национальное тестирование. В этом году почти 7 тысяч одиннадцатиклассников претендуют на знак отличников учебы «Алтын белгі».
В итоговом тестировании этого года участвуют более 102 тысяч выпускников.
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