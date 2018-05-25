План по поддержке этнических казахов за рубежом утвержден в РК

В частности, план предусматривает обеспечение казахских школ и казахских культурных центров за рубежом учебниками и учебно-методическими пособиями.

Правительство Казахстана своим постановлением от 18 мая 2018 года утвердило План мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018 - 2022 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает обеспечение казахских школ и казахских культурных центров за рубежом учебниками и учебно-методическими пособиями гуманитарного направления в рамках бюджетных программ «Обеспечение доступности качественного школьного образования» и «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана».

На эти цели планируется выделить 19,2 млн тенге.

Также предусмотрена разработка и выпуск учебно-методических пособий для зарубежных этнических казахов, а их размещение на интернет-ресурсах в рамках бюджетной программы. Стоимость – порядка 12,8 млн тенге.

При этом отмечается, что объем финансирования мероприятий будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.



Кроме того, план предусматривает привлечение детей казахской диаспоры за рубежом в образовательные и познавательные лагеря в Казахстане во время каникул; обеспечение квотами для получения высшего образования в Казахстане; обеспечение национальной одеждой, национальными музыкальными инструментами, национальными изделиями.

Также планируется проведение малого курылтая казахов по вопросам взаимодействия с казахской диаспорой, проживающей за рубежом, мероприятия по ознакомлению этнических казахов с сакральными местами Казахстана; семинар-тренинг на тему сохранение духовных ценностей казахов и традиций; презентация онлайн-курсов по обучению казахскому языку.

Предусмотрено создание цикла фильмов «Алыстағы ағайын» об известных казахах за рубежом, организация показа государственных телеканалов на территории сопредельных стран, преимущественно в местах тесного расположения казахской диаспоры и другое.

Как ожидается, что план поможет реализовать поручения Главы государства, данные на V Всемирном курултае казахов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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