В Алматы от менингококцемии скончался студент

Медики констатировали молниеносную форму инфекции.

Вчера, в 10:50 в Городскую клиническую инфекционную больницу имени И. С. Жакеновой был доставлен студент с подозрением на менингококк. В 16.00 он скончался, сообщает zakon.kz.

Медики констатировали молниеносную форму менингококцемии.

- Перед этим молодой человек с друзьями, будучи уже простуженным, попал под дождь. Шестеро его друзей, с которыми он все это время находился, сейчас проходят проверку, - прокомментировала смерть молодого человека директор департамента общественного здравоохранения Айзат Молдагасимова.

На данный момент в Алматы зафиксировано всего 29 человек с менингококковой инфекцией. 25 лабороторно, 4 клинически.

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