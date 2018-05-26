Мошенники дистанционно блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев

Как правило, требуют от 20 до 40 тысяч тенге.

Казахстанцев атакуют киберпреступники. Мошенники дистанционно блокируют смартфоны, а потом присылают прейскурант цен на услугу разблокировки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Как правило, требуют от 20 до 40 тысяч тенге. Самое страшное, что распознать вымогателей непросто, часто они используют личные страницы близких и знакомых.

Переписка со старой знакомой дорого стоила Арыстану Байменову. Подруга обратилась к юноше в социальной сетИ с просьбой - найти потерянный телефон. Арыстан зашел в её учетную запись, ввел пароль, а позже помощь понадобилась ему самому.

- В итоге я захожу и мой телефон моментально блокируется. Далее мне пишут с другого аккаунта, о том, что ваш телефон заблокирован и скидывают прайс-цен, чтобы разблокировать. И чтобы я отправил деньги на электронный счет, - сетует жертва мошенников Арыстан Байменов.

Оказалось, что аккаунт подруги взломали мошенники. Сумма разблокировки зависела от стоимости телефона. За престижную и дорогую модель просили 40 000 тенге, за ту, что подешевле 20 000.

На уловку мошенников попались еще 4 друга Арыстана. Всего один взломанный аккаунт принес злоумышленникам немало денег. В полицию молодые люди обращаться не стали - просто выполнили требования. Но это не выход. Первое - нужно написать заявление. Второе - разблокировать телефон можно в сервисных центрах. На это уйдет в среднем от 5 до 15 тысяч тенге.

Часто киберпреступники скрываются под маской правоохранителей. Перейдя по безопасной ссылке, пользователь попадает на портал порнографического характера, и тут же на экране появляется окно, якобы от министерства внутренних дел Казахстана с информацией о наложении на пользователя штрафа. Чтобы избежать наказания, деньги это 8000 тенге, требуют немедленно перевести на счет электронного кошелька.

- Не нужно не в коем случае отправлять деньги. МВД, как официальный госорган не может использовать для оплаты КИВИ кошельки, - прокомментировал сотрудник Управления департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюстаев.





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