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В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

Днем 27 мая в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь.

Фото : NewTimes.kz27 мая 2018, 10:26

В Астане и Акмолинской области 27 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.

Днем 27 мая в Акмолинской области возможен сильный дождь.

В Астане 27 мая ожидается временами гроза, возможен град, ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20 м/с, днем 27 мая порывы 25 м/с.


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