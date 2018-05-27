В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение
Днем 27 мая в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь.
Фото : NewTimes.kz27 мая 2018, 10:26
В Астане и Акмолинской области 27 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.
Днем 27 мая в Акмолинской области возможен сильный дождь.
В Астане 27 мая ожидается временами гроза, возможен град, ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20 м/с, днем 27 мая порывы 25 м/с.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920256-346d39ad6817dc44b3027e0b459d3f24
Сейчас читают
Читайте также