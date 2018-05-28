Две карагандинские проститутки опоили и убили иностранца

Женщины не знали, что это снотворное было ему противопоказано.

В Караганде две молодые дамы, выдав себя за проституток, напоили снотворным иностранца и случайно убили его, передает Zakon.kz со ссылкой на kriminalka.kz.

Женщины не знали, что это снотворное было ему противопоказано.

Когда 52-летний Берхард Рихтер, сотрудник одной из немецких компаний, не пришел на работу, коллеги стали его разыскивать. Еще две недели назад мужчина приехал в командировку из Германии — помогать отлаживать оборудование, установленное на одном из предприятий города. Он не стал селиться в гостинице, а предпочел арендовать двухкомнатную квартиру: любил полное одиночество. Рихтер являлся бывшим «советским» немцем, эмигрировавшим в ФРГ еще в конце 80-х годов прошлого века. Он получил на своей исторической родине гражданство и высшее образование. Рихтер не забывал, откуда он родом. И всегда пользовался возможностью съездить в командировку туда, где родился. Тем более, что представительства его фирмы находились в большинстве стран СНГ. И вдруг опытный работник допустил дисциплинарный проступок. Мало того, что где-то задержался, так еще не отвечает на телефонные звонки.

Запасные ключи от съемной квартиры Рихтера оказались у его коллеги и приятеля Конрада Вебера.





— Их Берхард на всякий случай отдал мне, — объяснил впоследствии мужчина оперативникам. — Вдруг потеряет свои — Рихтер редкий растеряха. Подошел к квартире и прислушался, там тихо играла музыка. Берхард с головой закутанный одеялом лежал на кровати. Крикнул ему: «Вставай, соня, в фирме заждались тебя!» Берхард никак на это не отреагировал. Я тут же позвонил в полицию.



Вскоре появился владелец жилья, которого вызвали в срочном порядке. Выяснилось, что он не так давно посещал квартиру.

— Приходил утром, — признался он. — Требовалось снять показания счетчика. Позвонил в дверь, но мне никто не открыл. Подумал, что квартирант на работе, и открыл дверь своим ключом. Зашел в квартиру. Иностранец лежит на кровати, а по телевизору идет концерт. Не стал его тревожить: думал, человек уснул и при этом специально оставил телевизор включенным. Многие наши клиенты так делают.

На первый взгляд могло показаться, что Берхард скончался самым естественным образом — на его теле никаких признаков насильственной смерти.

Тем временем медики установили предварительную причину смерти потерпевшего. В организме мужчины обнаружили алкоголь, характерный для легкой степени опьянения. А также следы препарата клозапин. Обычно его используют для лечения больных, страдающих галлюцинациями. Это лекарство может усиливать действие обезболивающих, а также снотворных препаратов. А вот взаимодействие клозапина с алкоголем может привести к тяжелым отравлениям, не исключая летального исхода. Тем более, что Рихтер — мужчина в возрасте и хоть спиртное употребил в небольшом количестве, даже чуть-чуть специфического лекарства могло стать для него смертельным.

Убийство иностранца — дело резонансное и требовало быстрого, но тщательного расследования.

Важна была каждая улика. Чтобы не пропустить ни одну из них, осмотр места происшествия провели наиболее опытные криминалисты. Они нашли отпечатки пальцев, которые не принадлежали Рихтеру. Проверили их по базе данных МВД. И одни пальчики очень заинтересовали оперативников. Они принадлежали 29-летней Валентине Сорокиной, дважды судимой за тяжкие преступления. В первый раз она получила пять лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности его смерть. Освободилась условно-досрочно. Через полгода вновь угодила в места не столь отдаленные, за распространение наркотиков.

В тот же день информацию о возможной причастности молодой женщины к смерти иностранца довели до всех отделов полиции. Ориентировка поступила к участковому инспектору, который раньше имел дело с Сорокиной. Он с помощником последовал к дому, в котором проживали родители подозреваемой. Сделал это в рамках оперативно-поисковых мероприятий — вдруг женщина находится в родных пенатах.

Валентины дома не оказалось.

— Так она со своей подругой Ниной куда-то пошла, — объяснила полицейским мать Сорокиной. — Вместе где-то бродят целыми днями.



Сыщики в ускоренном режиме собрали всю информацию о 31-летней Нине Антиповой. Женщина имела срок за разбой и кражи. Со своей знакомой она совершила с помощью клофелина серию преступлений — обобрала до нитки троих мужчин. Девушки в увеселительных заведениях «снимали» сексуально озабоченных мужиков, в спиртное подмешивали им клофелин. Кавалеры просыпались, будучи обворованными до нитки. Свой срок Нина отбывала в колонии, в которой находилась и Валентина Сорокина. Освободившись, женщины стали поддерживать дружеские отношения. И не только — сейчас на их совести смерть иностранца.

Подозреваемых В. Сорокину и ее подругу Н. Антипову задержали поздно вечером, когда дамы подходили к дому. Валентина Сорокина понесла ответственность за кражу — ее приговорили к трем годам лишения свободы. А ее подруге Нине Антиповой за умышленное убийство назначили десять лет лишения свободы.

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