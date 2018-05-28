Казахстан попросил КНР освободить задержанных за двойное гражданство этнических казахов

Стороны достигли соглашения о выработке общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Представители консульстсва Китая и Казахстана провели переговоры по освобождению задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-служб МИД РК.

"Казахстанской стороной был поднят вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан. Выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов. Достигнута договоренность о выработке общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсуждали вопросы либерализации визового режима между странами. В итоге представители стран решили создать более благоприятные условия поездок для граждан, а также договорились продолжать регулярно проводить консультации.

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