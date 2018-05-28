Три жительницы Усть-Каменогорска обманули около 40 человек на аренде квартир

Подозреваемые размещали в интернете ложные объявления об аренде квартир.

В Усть-Каменогорске полицейские установили и задержали псевдо-риелторов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Три жительницы Усть-Каменогорска обманули около 40 жителей Восточного Казахстана по одной мошеннической схеме.

"Все потерпевшие утверждают, что были обмануты по одной и той же схеме. Они обращались по номерам телефонов, указанных в объявлениях на сайте «OLX», в поисках арендного жилья. Во время беседы девушка представлялась «Анарой». Она поясняла, что для осмотра квартиры необходимо заключить договор об оказании информационных услуг по подбору жилья. Свои услуги оценивала в 8 000 тенге. Во время заключения договора поясняла, что срок действия договора 10 дней и после его завершения к исполнителю претензии не принимаются", - сообщили детали в полиции.

После заключения договора подозреваемая предоставляла номера телефонов якобы владельцев квартир. Но связаться по этим номерам у потерпевших не получалось, так как они оказались фиктивными. А чтобы не вызывать подозрения, после неоднократных безрезультатных звонков псевдо-риелторы по WhatsАрp отправляли различные, не подходящие под запросы клиентов, варианты квартир.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось, установить личность подозреваемой - 29-летней жительницы Усть-Каменогорска. Также были установлены две ее знакомых, 25 и 31 лет, которых подозревают в соучастии.

По версии следствия, на сегодняшний день от действий мошенников пострадали около 40 жителей Восточно-Казахстанской области. Преступная группа промышляла на территории областного центра с октября прошлого года. В отношении подозреваемых начато уголовное производство по статье "мошенничество, совершенное, группой лиц по предварительному сговору".

Департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области просит жителей области быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Если Вы оказались жертвой мошенничества или вам стали известны факты подобных противоправных действий, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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