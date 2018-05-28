Названы главные угрозы безопасности ребенка в городе

В исследовании участвовало 960 респондентов – более 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет, а так же родители детей от 0 до 17 лет.

Каждый третий ребенок видит угрозу в незнакомых людях, и лишь 10% из них надеются на помощь случайных прохожих. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного в рамках продвижения инициативы «Город дружественный ребенку» специалистами Urban Forum Kazakhstan совместно Детским фондом ОО (ЮНИСЕФ), передает журналист Zakon.kz.

Почему ТРЦ привлекательнее парка

По словам участников пресс-конференции, посвященной итогам исследования, группа экспертов работала над первым в своем роде проектом с февраля по май 2018 года. В исследовании участвовало 960 респондентов – более 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет, а так же родители детей от 0 до 17 лет. Город Алматы был условно поделен на 6 районов, которые делились по географическому расположению, территории, количеству населения, близости к историческому центру. При этом учитывалось преобладание частного сектора, новой застройки социального жилья, жилых комплексов построенных для представителей среднего и высшего класса.

Как показало исследование, степень дружественности городской среды к детям и доступность разного рода услуг различаются в зависимости от района. Каждый пятый ребенок в Алматы не бывает в парках и не посещает дополнительные занятия из-за плохой транспортной связанности города или из-за рисков личной безопасности. Поэтому предпочитают проводить досуг в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) или просиживать все свободное время дома за компьютером.

Как отметила международный консультант ЮНИСЕФ (Москва) Дарья Уткина, согласно полученным результатам, фактор безопасности для девочек оказывался более важным, чем для мальчиков.

«… 52% детей считают главной угрозой автомобили и 30% видят угрозу в незнакомых людях. При этом все опрошенные рассчитывают в основном на помощь семьи и близких знакомых. Лишь около 10% детей и их родителей надеются на помощь случайных прохожих и полицию. Кроме того, в западных районах каждый 5 респондент отмечает, что видит угрозу в бездомных собаках. Так же мы выяснили, что 27% подростков новых жилых комплексах передвигаются на такси. И здесь тоже возникает вопрос безопасности и транспортной доступности. Почему они не используют велосипеды или автобусы?» – задалась вопросом Д. Уткина.

Между реальностью и виртуальностью

Кроме того, исследователи выяснили, что только каждый третий ребенок гуляет на улице больше 1 часа в день, хотя бы 3 раза в неделю. То есть, в большинстве своем они попросту сидят дома, что вызывает возмущение у родителей и обеспокоенность экспертов о том, что дети очень много времени проводят за компьютером и другими гаджетами. А куда им деваться, если нужно постоянно опасаться того, что собьет машина, либо ты просто не можешь доехать туда, куда хочешь, чтобы пообщаться с друзьями, а вокруг незнакомцы, которые очень опасны… Только и остается сидеть дома.

«А потребность в общении, особенно у подростков, никуда не девается и единственная возможность реализовать эту потребность – сидеть в соцсетях и различных месенджерах. Потому что хотя бы так можно общаться с друзьями. И мне кажется, что нам взрослым надо понимать, что путь борьбы с гаджетами – это бессмысленно. Потому что мы живем в цифровую эру, когда дети «родились с телефоном в руке». Вопрос в том, что можно предложить взамен? Ведь если забрать у них компьютеры и гаджеты, что они будут делать? Сидеть дома и целыми днями делать уроки? Но вряд ли кто-то из подростков на это согласится», – заметила Д. Уткина.

Не малыши, но и не взрослые

По мнению участников пресс-конференции, существует очень много факторов, которые нужно учитывать, планируя городскую среду. Чтобы дети проводили время не только в торговых центрах и дома, у них обязательно должны быть места, где они будут чувствовать себя уютно. Пока же получается, что есть малыши (для которых, в общем-то, обустраиваются детские площадки) и взрослые. А подростки вынуждены сидеть дома, погрузившись в гаджеты или «тусоваться» в ТРЦ. Ведь когда они выходят на улицу, то тоже всем мешают.

«Когда подростки садятся на качели, их прогоняют взрослые. У них периодически случаются конфликты с соседями, которые против того, чтобы тинэйджеры сидели на лавочке под окном и шумели. В общем, острый вопрос в этом исследовании – где в Алматы есть специальные места для подростков и как они должны быть обустроены? И спросить об этом нужно самих тинэйджеров. Взрослые часто переживают, что, мол, спросят, а подростки потребуют футбольное поле, бесплатные игровые приставки на каждом углу или что-то подобное. На самом же деле они довольно реалистично настроены», – считает представитель Urban Forum Kazakhstan Асель Есжанова.

С тем, что в Алматы практически нет нормальных игровых площадок, где у детей старшего возраста была бы возможность пообщаться друг с другом, согласна представитель ЮНИСЕФ Анна Стативкина. Ведь зачастую детям нужно совсем не то, что им предлагают взрослые.

«Мы проводили обучающий семинар для профессионалов и вместе с ними ходили смотреть детские площадки. И даже те люди, что в начале говорили, что у нас «классные» площадки поняли, что это не так. Потому что детская игра происходит не только на площадке. А все игровые зоны, которые мы видели, устроены по одной схеме – резиновое покрытие, типовой комплекс и забор. Эти площадки не соответствуют современным стандартам качества игровых пространств, и это уже прошлый век. Там неинтересно детям и они не задерживаются на таких площадках больше 10-15 минут», – сказала А. Стативкина.

Спортплощадки тоже не панацея

Как отметила еще одна участница пресс-конференции Айгуль Беймишева, принимавшая непосредственное участие в проведенном исследовании, в последнее время стали обустраивать довольно много спортивных площадок. Потому что считается, что подростки хотят играть в командные игры. Но в реальности это не совсем так.

«Если вы пойдете на футбольное поле, то увидите, что часть детей действительно занимается спортом, часть общается вокруг этого спорта, а третья часть – просто приходит «потусоваться» и продемонстрировать свою принадлежность к этому обществу. Но ведущая потребность подростков не в том, чтобы играть в футбол, а в том, чтобы налаживать связь и общение со своими сверстниками. Поэтому вопрос не в том, чтобы сделать больше спортплощадок, а обустроить как можно больше мест досуга, где подросткам и детям будет действительно интересно», – отметила А. Беймишева.

Так же участники пресс-конференции отметили, что зачастую игровые и спортивные территории расположены вдали от массовых мест проживания подростков, а потому не функционируют в том формате, в котором они запланированы. А некоторые из них находятся внутри двора и не используются, потому что закрыты на замок, ключ от которого у какой-нибудь старшей по подъезду, и она меньше всего заинтересована в том, чтобы запустить 20 шумных детей под свои окна.

В общем, по итогам исследования можно сделать вывод, что проблема не столько в том, что нет объектов инфраструктуры, сколько в том, как до них добраться, где они находятся, и кто ими пользуется. Поэтому участники проекта разработали ряд рекомендаций, которые хотят направить в заинтересованные госорганы и привлечь к их обсуждению различных экспертов. Чтобы при строительстве новых жилых комплексов еще при проектировании учитывались потребности детей и родителей. Ведь сейчас во многих районах города уже сложилась определенная микроструктура, и там уже довольно сложно что-то дополнительное делать.

Владимир Демидов

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