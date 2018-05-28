Тренер сборной Казахстана по хоккею рассказал, чего не хватило для выхода в элиту ЧМ

По итогам голосования исполкома, выступление сборной Казахстана на турнире в Венгрии было признано неудовлетворительным.

Хоккеистам сборной Казахстана на чемпионате мира в дивизионе 1 не хватило опыта и характера для того, чтобы завоевать право повышения в классе, заявил главный тренер национальной команды и астанинского "Барыса" Галым Мамбеталиев, передает РИА Новости.

Сборная Казахстана в конце апреля не смогла вернуться в элитный дивизиона чемпионата мира, заняв третье место в группе А дивизиона 1 по итогам турнира, проходившего в Будапеште. Казахстанцы уверенно обыграли команды Венгрии (3:0), Великобритании (6:1) и Польши (6:1), но уступили итальянцам (0:3) и словенцам (3:5).

"После двух выигранных матчей третий, с итальянцами, был через 18 часов. Этого времени было мало на отдых. Что касается поражения словенцам, то там (хоккеистам) не хватило характера. Ребята молодые, не хватило опыта. Но, конечно, мы ехали побеждать", - сказал Мамбеталиев во время выступления на исполкоме Казахстанской федерации хоккея.

"В том составе, а котором сборная выступала, 9 ребят были привлечены к сборной, ребята набрали приличное количество очков. Омоложение сделало свое дело. Я думаю, курс сборной взят правильно, девять человек наиграно, они станут основой в ближайшие годы. Опытное звено было одно. Когда оно должно было решить в большинстве, они не смогли, и молодежь опустила руки. Мы не снимаем с себя вины, но надо дать время молодежи, они вырастут в больших мастеров", – заявил генеральный менеджер сборной, президент "Барыса" Аскар Шопобаев.

По итогам голосования исполкома, выступление сборной Казахстана на турнире в Венгрии было признано неудовлетворительным.