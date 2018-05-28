Нурсултан Назарбаев примет участие в саммите ШОС в Китае

Также в Китай намерен прилететь президент Ирана Хасан Роухани, однако точная дата его визита неизвестна.

Фото : Akorda.kz

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поедет с государственным визитом в Китай, пишет Sputnik Казахстан. "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин посетят с государственным визитом Китай в период с 6 по 10 июня", — цитирует РИА Новости заявление официального представителя китайского МИДа Лу Кана. Также в Китай намерен прилететь президент Ирана Хасан Роухани, однако точная дата его визита неизвестна. Лидеры стран примут участие в 18-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Циндао 9-10 июня.

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