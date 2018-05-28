Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нурсултан Назарбаев примет участие в саммите ШОС в Китае

Также в Китай намерен прилететь президент Ирана Хасан Роухани, однако точная дата его визита неизвестна.

Фото : Akorda.kz28 мая 2018, 18:06

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев поедет с государственным визитом в Китай, пишет Sputnik Казахстан.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин посетят с государственным визитом Китай в период с 6 по 10 июня", — цитирует РИА Новости заявление официального представителя китайского МИДа Лу Кана.

Также в Китай намерен прилететь президент Ирана Хасан Роухани, однако точная дата его визита неизвестна.

Лидеры стран примут участие в 18-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Циндао 9-10 июня.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты