Главный инфекционист РК о менингите: Не нужно никаких консультаций, сразу вызывайте врача

Врач объяснила, с какими видами инфекции сталкиваются сегодня врачи, их симптомах, а также пояснила, что нужно делать при их появлении.

Главный инфекционист страны, профессор Динагуль Баяшева в прямом эфире МЗ РК рассказала казахстанцам о профилактике менингококковой инфекции и ответила на самые часто задаваемые вопросы, сообщает zakon.kz.

Профессор объяснила, с какими видами инфекции сталкиваются сегодня врачи, их симптомах, а также пояснила, что нужно делать при их появлении.

Менингококковая инфекция – это воздушно-капельное заболевание, которое передается человеку только от человека. Инфекция имеет свойства к цикличному протеканию. Другими словами, рост заболеваемости наблюдается каждые 6-7 лет. Важно помнить, что инфекция очень быстро погибает как от высокой, так и от низкой температуры. Как отмечает Динагуль Баяшева, при этом низкая температура больше способствует ее сохранению. Идеальная среда для размножения инфекции – температура 37 градусов и определенная концентрации углекислоты. Именно это и делает человеческий организм подходящей средой обитания.

Клинические формы менингококковой инфекции

Существует три клинические формы. Наиболее часто встречается локализованная форма (носительство – то есть когда человек переносит заболевание, но сам практически здоров). Вторая локализованная форма – это менингококковый назофарингит (90% носоглотки чувствительны к этой бактерии, поэтому они преимущественно локализуются здесь). Именно эти локализованные формы наиболее опасны для людей.

"Потому что люди даже не подозревает, что человек болен и могут заразиться от него. На одного заболевшего приходится более тысячи носителей. Инфекцией можно заразиться в том случае, если находиться с носителем на расстоянии полуметра в течение трех часов", - комментирует врач.

Вторая и более грозная форма инфекции – генерализованный менингит. Она протекает в виде менингококкового сепсиса. Это наиболее тяжелая форма. Она может протекать в тяжелой или молниеносной форме. В этом случае человек может погибнуть в течение 6-8 часов. По статистике МЗ РК, 90% больных с такой формой погибают.

"В клиниках самым главным является определение синдрома интоксикации. Это температура, головная боль, слабость, боли в суставах, ломота в суставах. У детей часто бывают выраженные боли в животе. Это острое начало, быстрое повышение температуры тела. Второй составной компонент - геморрагическая сыпь. Надо сказать, что она может появляться и в виде папулезной сыпи, которая очень быстро увеличивается. Говоря простым языком, это кровоизлияние, которое происходит не только в коже, но и во внутренних органах. Это очень опасное состояние. Если есть синдром интоксикации, высокая температура и появилась любая сыпь – надо срочно вызывать врача . Не нужно ни с кем консультироваться, советоваться, сразу вызывайте скорую помощь. Эта инфекция коварна тем, что время идет на часы и оттягивать нельзя", - отметила Баяшева.

Вторая генерализованная форма инфекции – это менингококковый менингит. Для него также характерен синдром интоксикации, высокой температуры тела, головная боль, рвота, которая не приносит облегчения, ломота в суставах, боли в животе. В таких случаях вы всегда должны вызывать врача.

Одним из наболевших вопросов становится выявление заболевания у маленьких детей. Как пояснила врач, у них очень трудно распознать воспалительный процесс головного мозга. Родителям же следует обращать внимание на следующие факторы: продолжительный незатихающий плач, ребенок беспокоен, плаксив, он ночью не спит, спит днем, температурит. Либо, наоборот, ребенок вялый, сонливый. Это все говорит о том, что вовлечен в процесс инфицирования головной мозг.

Какие профилактические мероприятия должны проводиться?

Идеальный вариант профилактики – вакцинация. Еще помогает проветривание в солнечную погоду. В комнате необходимо проводить влажную уборку. Любые дезинфицирующие средства. Очень хорошо действуют на менингококк. Важно, чтобы не было скученности населения. На время подъема заболеваемости, необходимо прекратить все мероприятия, где люди собираются в тесной комнате. Эффективные меры борьбы – промывание носоглотки.

Помимо полезной информации для населения, врач ответила в прямом эфире на наиболее важные для казахстанцев вопросы:

Обязательна ли вакцинация?

- Проблема вакцинации заключается в том, что существует 16 групп менингококковой инфекции. Поэтому для того, чтобы вакцинироваться, надо точно знать – какой серовариант циркулирует.

Какая вакцина сегодня есть в Казахстане?

- У нас есть конъюгированная четырехвалентная вакцина. Вакцинируются бесплатно те люди, которые выезжают на хадж. В остальных случаях – вакцина платная. Дети имеют возможность вакцинироваться по желанию водителей. Если ребенок до года, то он должен провакцинироваться трижды, начиная с первой недели. Старше года – проводится однократная вакцинация. Вакцина у нас есть в достатке. С этой инфекцией мы сталкиваемся постоянно. Только за 4 месяца 2015 года мы пролечили 111 больных. Она очень хорошо лечиться, если вовремя попасть к врачу. Если больной поступает поздно и не погибает, то он может стать инвалидом. Поэтому так важно знать симптомы.

Что делается для профилактики, чтобы избежать вспышки заболевания?

- Должна сказать, что вспышки нет. Все страны встречаются с этой инфекцией, она носит свой сезонный характер. Сегодня 29 заболевших в Алматы. После подобных явление на 6-7 лет наступает затишье. Потом идет подъем, который зависит от природных факторов.

Можно ли проводить вакцинацию ребенка, который носит кардиостимулятор?

- Вакцинация может проводиться всем детям. Но вне острого состояния. И таким детям тоже можно ставить.

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