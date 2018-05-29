Минюст: Столичные адвокаты грубо нарушают законы

Министерством юстиции в рамках контроля за качеством оказываемой адвокатами гарантированной государством юридической помощи выявлены грубые нарушения действующего законодательства, сообщает Zakon.kz.

«В ходе сверок, по вынесенным судами и правоохранительными органами постановлениям об оплате юридической помощи, установлено несоответствие фактического отработанного времени адвокатами и дублирование времени на оказание юридической помощи», - говорится в сообщении министерства.

При этом отмечается, что в соответствии с Правилами оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, за достоверность указанных сведений в заявлении об оплате несет сам адвокат, а проверку отчётов осуществляет Коллегия адвокатов.

«В этой связи Департаментом юстиции г.Астаны инициированы иски в судебные органы о прекращении действия лицензий адвокатов. Указанные иски оставлены без рассмотрения, ввиду обращения этих адвокатов в органы юстиции с признанием своей вины, - рассказали в Минюсте. - Органами юстиции в Республиканскую коллегию адвокатов были направлены списки нарушителей. Министерством юстиции неоднократно направлялись письма о необходимости проведения Республиканской коллегией адвокатов и территориальными коллегиями соответствующей работы на местах по устранению нарушений и принятии мер».

Как отмечается, согласно действующему законодательству президиум Республиканской коллегии адвокатов должен создать комиссию по вопросам дисциплинарной практики и применения Кодекса профессиональной этики адвокатов для подготовки предложений и рекомендаций по формированию единых принципов и критериев адвокатской деятельности.

«Однако до сегодняшнего дня Республиканской коллегией адвокатов вышеуказанная работа не проведена и никаких мер не принято. Адвокатура призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи. В данном случае, когда права и законные интересы граждан грубо нарушены, деятельность адвокатуры должна быть прозрачна, а сама коллегия должна быть готова к открытому диалогу с обществом», - подчеркнули в ведомстве.

При этом указывается, что устав Совета адвокатских и юридических сообществ Европы содержит принципы верности клиенту, смысл которого заключается не только в доверии, но и в недопущении компрометирующих адвокатскую профессию действий в работе с клиентом.

В адвокатских организациях развитых стран мира уже давно действуют принципы открытости и соблюдения всех этических стандартов. Работа с обществом и регулятором в открытой, своевременной и конструктивной манере является одним из основных принципов солиситоров Англии.

Второй Международный принцип, утвержденный Международной Ассоциацией Адвокатов (IBA), четко определяет, что адвокат должен действовать честно, справедливо и законно со всеми с кем он контактирует, включая уполномоченный орган в сфере организации гарантированной государством юридической помощи.

«В этой связи, полагаем, что Республиканской коллегии адвокатов необходимо организовать публичное обсуждение и рассмотрение вопросов дисциплинарной ответственности адвокатов и председателей коллегий, с участием общественных организаций, бизнес сообщества и СМИ в соответствии с передовым международным опытом в части обеспечения транспарентности деятельности коллегий адвокатов», - говорится в сообщении. - В завершении стоит отметить, что, несмотря на множественные недостатки в работе, носящие системный характер, председатели коллегий адвокатов г.г. Алматы, Астаны, Актюбинской области были переизбраны на новый срок, что является нарушением общепринятых этических стандартов».