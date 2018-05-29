Алматы выбирает лучшего дворника

В Алматы около 4 тысяч дворников. В ежегодном конкурсе обычно принимают участие около 200.

Лучшего дворника определят в Алматы. Конкурс стартовал уже в шестой раз, заявки на участие председатели КСК могут подавать до конца июня. Победителей ждут солидные денежные призы. Но перед этим предстоит пройти несколько этапов - голосование и народную проверку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Они не привыкли к публичности. Ведь их профессия не требует ораторского мастерства, а лишь терпения и трудолюбия. Но этих качеств людям в оранжевых жилетах не занимать. Чтобы создать уют и чистоту во дворах они встают на заре, при этом не получают большой зарплаты. Довольствуются благодарностью жителей и любовью к родному городу.

«Чтобы жители были довольны нами, чтобы чистоту соблюдали тоже, как мы, дворники, ну, а что больше, больше ничего не могу сказать, ну, конечно, хочу, чтобы у нас зарплата была, вот целевые добавили пять, должны нам добавить. Вот и вся история», - поделилась участник конкурса Мария Чёрная.

В Алматы около 4 тысяч дворников. В ежегодном конкурсе обычно принимают участие около 200. Пятерку финалистов определяет комиссия. Состоит состязание дворников из двух туров.

«Первый тур - это голосование. Все голосуют за своих любимых дворников. И тридцать лучших дворников за кого больше проголосовали, они проходят в финал, а дальше специально выбранная комиссия проверяет дворы и подтверждает, что, действительно, эти дворы в таком состоянии, как люди голосовали за эти дворы, и выбираются 5 призёров. Первое место - 200 тысяч, второе-150, и три приза по 100 тысяч», - сообщила учредитель фонда «Чисто по-алматински» Татьяна Матлахова.

Касымжан Маметбакиев - победитель прошлогоднего конкурса. Двор, который за ним закреплён, можно смело назвать образцовым. 13 лет он наводит порядок на своем участке. В этом году его КСК снова подал заявку на участие. Свой денежный приз он не потратил на отдых, а посвятил внукам, при выигрыше в этом году намерен поступить также.

«Мой двор находится микрорайон «Мамыр-7». У меня 19 подъездов, 8-9 домов. Участок большой, два раза третье место занимал и первый раз первое», - сказал финалист конкурса «Лучший дворник-2017» Касымжан Маметбакиев.

Поддержать социальный конкурс пришли не только спонсоры, но артисты и народные избранники- депутаты городского маслихата. Они и сами выступили в роли дворников- взялись за лопаты и высадили цветы. А пока взрослые возились с клумбой, детвора с удовольствием приняла участие в мастер-классе по росписи цветочных горшков. Депутат городского маслихата Вячеслав Банщиков уверен, что подобные состязания сплачивают горожан.

«Очень рад, что сегодня участвую в этом мероприятии, хочу, чтобы присоединялись другие районы и, как говорит наш аким города Бауыржан Кыдыргалиевич, чтобы дворы наши стали еще чище и лучше, поэтому мы сегодня призываем всех участвовать- это не просто какой-то пиар или шоу, мы реально всё это делаем, садим клумбу», - сообщил депутат маслихата г. Алматы Вячеслав Банщиков.

Конкурс - это способ поддержать дворников, выразить им благодарность и узнать своих героев в лицо. Два года назад алматинский проект получил международное признание в СНГ.

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