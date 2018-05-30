Тасмагамбетов призвал европейских бизнесменов использовать евразийский транспортный коридор

Посол подчеркнул, что сухопутные трансевразийские маршруты, соединяющие Европу и Азию, имеют явное конкурентное преимущество над морскими путями.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов принял участие в панельной дискуссии об экономическом диалоге ЕС – ЕАЭС, организованной Посольством ФРГ в РФ, сообщает Zakon.kz.

Выступая на этой площадке, Глава дипмиссии отметил, что ЕАЭС был создан и успешно функционирует благодаря инициативе Президента Казахстана Н.А.Назарбаева.

"И это придает важное значение углублению взаимодействия Европейского и Евразийского союзов, – сказал Имангали Тасмагамбетов. – Европейский Союз традиционно является самым крупным торговым партнером всего Евразийского экономического союза. На долю ЕС приходится более 50% всего объема внешней торговли государств-членов ЕАЭС".

В эпоху стремительного технологического развития, любая новинка, не успев выйти на высокотехнологичный рынок, уже становится устаревшей моделью. Поэтому сроки доставки товаров зачастую играют более важную роль, нежели себестоимость их транспортировки.

В этом контексте, подчеркнул Посол, сухопутные трансевразийские маршруты, соединяющие Европу и Азию, имеют явное конкурентное преимущество над морскими путями.

"Казахстан к такому вызову уже готов. В нашей стране практически реализована государственная программа. За 26 лет у нас построено и реконструировано свыше 10 тыс. км автодорог. В ближайшее время завершится модернизация еще дополнительно более 8000 км автодорог. Построено более 2,5 тыс. км новых железных дорог", - напомнил Имангали Тасмагамбетов.

В ходе дискуссии был презентован доклад «Евразийский экономический союз – анализ с точки зрения торговой политики», содержащий интересные цифры и факты.

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