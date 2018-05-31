Определены задачи вновь образованного столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

В ходе трансформации государственных органов акимата города Астаны объединены в единый государственный орган управление архитектуры, градостроительства и управление земельных отношений города Астаны.

Принятые меры позволят жителям, предпринимателям столицы, а также инвесторам решать все вопросы по отводу земли, проектированию и подготовке к строительству в одном месте, существенно сократится время на получение необходимой документации по принципу «одного окна».

Все это даст «зеленый свет» инвестпроектам и в целом повысит эффективность реализации генерального плана столицы.

В задачи вновь образованного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны входит:

- формирование и развитие полноценной благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения с учетом государственных, общественных и частных интересов в сфере архитектурно-градостроительной деятельности и земельных отношений;

- выполнение мероприятий по рациональному и целевому использованию городских территорий и природных ресурсов при их градостроительном освоении, развитии и застройке, имеющих территориальное и межселенное значение;

- комплексное формирование застройки, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, благоустройство и озеленение города в соответствии с требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды;

- координация деятельности по реализации генерального плана развития города Астаны (далее - Генплан), комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий (проекта районной планировки), отнесенных к пригородной зоне столицы, и другой разработанной и утвержденной градорегулирующей и проектно-планировочной документации;

- осуществление деятельности в области земельных отношений в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, направленной на обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов города Астаны;

- организация работ по разработке проектов зонирования, схем по рациональному использованию земель и проведению землеустройства территории города Астаны;

- обеспечение повышения качества ведения учета земель, собственников и землепользователей, составление ежегодного баланса земель города Астаны и предоставление в центральный уполномоченный орган.

Распоряжением акима города Астаны №06-07-25 от 16 марта 2018 года руководителем ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» назначен Тайталиев Бактыбай Халыкович 1957 года рождения.

В 1980 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Архитектор». Профессор Международной академии архитектуры Москвы.

Трудовую деятельность начал в 1980 году архитектором, главным специалистом по архитектуре, главный архитектором проекта, главным архитектором института ГПИ «Карагандагражданпроект»;

С 03.02.1997 по 01.12.1997 г. - главный архитектор Карагандинского городского государственного кадастрового бюро;

С 01.12.1997 по 31.03.1999 г. - начальник мастерской ПСК «АК-ОРДА»;

С 01.04.1999 по 13.07.2001 г. - директор Архитектурной студии А.С.А.;

С 16.07.2001 по 15.11.2001 г. - главный архитектор проекта КГП «Центр генерального плана» г.Атырау;

С 15.11.2001 по 24.10.2003 г. - вице-президент - главный архитектор предприятия ЗАО «Проектстройкомплекс» г.Атырау;

С 28.10.2003 по 06.04.2005 г. - директор Центрпроект Проектной академии «KAZGOR» г. Алматы;

С 18.04.2005 по 15.05.2006 г. - директор ГКП «Астанагенплан» - заместитель директора - главный архитектор;

С 03.07.2006 по 16.01.2007 г. - заместитель директора - главный архитектор ТОО «Генеральный план.КЗ»;

С 01.02.2007 по 08.04.2012 г. - заместитель директора - главный архитектор ГКП «НИПИ генплана г.Астаны»;

С 20.04.2012 по 21.07.2017 г. - заместитель директора - главный архитектор ТОО «НИПИ «Астанагенплан»;

С 21.07.2017 по 16.03.2018 г. - и.о. руководителя, руководитель ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2001 год), юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008 год), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 год).