Главе ОПГ "Четыре брата" грозит 15 лет

Сам 51-летний криминальный авторитет Еркин Избасар, у которого уже есть две судимости, отрицает причастность к преступлению.

Актюбинские прокуроры запросили 15 лет тюрьмы лидеру ОПГ «Четыре брата» Еркину Избасарову. Громкий процесс над членами банды близится к завершению. На год меньше гособвинение требует помощнику главаря Аухату Калиеву. В деле также фигурирует бывший замначальника ДВД Рахат Аханов, которому грозит 6 лет тюрьмы, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Всего на скамье подсудимых 26 человек. Их обвиняют в хищении нефти в составе преступной группы. Вменяют также причастность к вымогательству, похищению человека и хранению оружия. По данным следствия, банда «Четыре брата» возникла ещё 15 лет назад, но хищением «черного золота» начала заниматься с 2014 года. Сам 51-летний криминальный авторитет Еркин Избасар, у которого уже есть две судимости, отрицает причастность к преступлению. Не признают вину и остальные подсудимые.

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