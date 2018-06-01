Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы от сильного удара Volkswagen перевернулся на бок

В ДТП пострадали четыре машины.

Фото : zakon.kz1 июня 2018, 02:05

На пересечении улиц Назарбаева и Гоголя произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент zakon.kz.

Volkswagen Transporter двигался в по улице Назарбаева в северном направлении.

Со слов очевидца, автомобиль выехал на середину перекрестка, когда BMW X5, двигавшийся по улице Гоголя в западном направлении, врезался в него.

От удара Volkswagen упал на бок, его откинуло в двигавшийся ему навстречу автомобиль Lada 2115. Lada, в свою очередь, отбросило назад, и автомобиль ударил двигавшийся за ним Hyundai Elantra.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Две пассажирки из Volkswagen, у одной из них медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, и пассажирка из Lada. Водителю Volkswagen оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты