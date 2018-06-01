В Алматы от сильного удара Volkswagen перевернулся на бок

В ДТП пострадали четыре машины.

На пересечении улиц Назарбаева и Гоголя произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент zakon.kz.

Volkswagen Transporter двигался в по улице Назарбаева в северном направлении.

Со слов очевидца, автомобиль выехал на середину перекрестка, когда BMW X5, двигавшийся по улице Гоголя в западном направлении, врезался в него.

От удара Volkswagen упал на бок, его откинуло в двигавшийся ему навстречу автомобиль Lada 2115. Lada, в свою очередь, отбросило назад, и автомобиль ударил двигавшийся за ним Hyundai Elantra.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Две пассажирки из Volkswagen, у одной из них медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, и пассажирка из Lada. Водителю Volkswagen оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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