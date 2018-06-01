Видео с танцующими Назарбаевым и Сагинтаевым опубликовала Акорда

Президент и премьер-министр 1 мая пригласили на танец женщину в национальном костюме.

Видеоролик с рабочим графиком Президента Казахстана выпустила пресс-служба Акорды. В клипе запечатлены самые памятные моменты Президента за прошедший месяц, передает zakon.kz.

В начале ролика показан момент танца Президента, премьер-министра и женщины в национальном костюме. В прошлом месяце рабочий график главы государства был весьма насыщенным. Помимо встреч и совещаний в Акорде, Нурсултан Назарбаев совершил 2 рабочие поездки по Казахстану, принял участие в заседании Высшей Евразийской экономической комиссии, которое состоялось в Сочи. На официальном сайте Akorda.kz было опубликовано 51 информационное сообщение о деятельности Президента.

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