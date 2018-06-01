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Назарбаев открыл заседание политсовета партии «Нур Отан»

Планируется рассмотреть два вопроса.

Фото : inform.kz1 июня 2018, 11:05

В столичном Дворце независимости началось очередное расширенное заседание политического совета партии «Нур Отан» под председательством председателя партии, главы государства Нурсултана Назарбаева, передает zakon.kz.

"Уважаемые нуротановцы, все те, кто прибыл на заседание. Среди них акимы. Я очень рад, что сегодня встречаюсь с вами. Добро пожаловать. Вместе с нами присутствуют руководители региональных филиалов. Думаю, будем совместно работать. Сегодня два вопроса: системная модернизация партии "Нур Отан", осенью я давал соответствующие поручения, второе - общественный контроль по исполнению Пяти социальных инициатив", - отметил президент.

Назарбаев напомнил, что в марте этого года были обнародованы Пять президентских инициатив.

"Это социальная программа, которая улучшает жизнь каждого казахстанца. Вся законодательная база для ее осуществления Парламентом принята. В этом отношении большая работа проведена парламентской фракцией нашей партии. Я поручил партии совместно с Ассамблеей народа Казахстана осуществлять общественный контроль за реализацией этих инициатив. Позавчера под моим руководством прошло заседание Совета безопасности. Мы подробно отпустили на это достаточно времени, обсудили ход выполнения всех программ и инициатив", - пояснил глава государства.


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