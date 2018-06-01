В Австралии власти сделали минимальную зарплату в 542 доллара в неделю

Профсоюзы также остались не совсем довольны принятым решением, поскольку сочли его слишком скромным.

Комиссия по справедливым трудовым отношениям Австралии сделали минимальную заработная плата австралийских трудящихся с 1 июля составит 719,2 австралийских доллара (около 542 долларов) в неделю, сообщает ТАСС.

Такое решение приняла Комиссия по справедливым трудовым отношениям (арбитражный орган, в компетенцию которого входит улаживание споров между работниками и работодателями Австралии). В настоящее время размер минимальной зарплаты в стране составляет 694,9 доллара в неделю, таким образом, через месяц, когда в Австралии начнется новый финансовый год, она возрастет на 24,3 доллара, или на 3,5%.

Профсоюзы остались не довольны принятым решением, поскольку сочли его слишком скромным.

"Это шаг в правильном направлении, но мы настаивали на увеличении на 50 долларов, что было бы справедливым, если учесть рост стоимости жизни в стране", - подчеркнула секретарь Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус. Она также уточнила, что, по мнению организации, Национальная комиссия по справедливым трудовым отношениям вообще не должна решать вопрос о минимальной зарплате - этот показатель должен определяться автоматически и составлять 60% медианной зарплаты всех австралийских трудящихся.

Представитель ведущего национального объединения работодателей - Австралийской промышленной группы (Australia Industry Group - AIG) - выразил разочарование принятым решением. Он уточнил, что AIG не возражает против повышения минимальной зарплаты, но считает, что ее следовало бы повысить только на 12,5 доллара в неделю. Представитель AIG предупредил, что после 1 июля многие работодатели, прежде всего владельцы небольших компаний, будут вынуждены сократить найм новых работников, а это чревато ростом безработицы в стране.

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