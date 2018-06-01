В павлодарском парке все лето будет работать юрточный городок

Для детей в этноауле предусмотрели игровые зоны и установили качели алты-бакан.

В центре Павлодара появился этноаул из 26 юрт, который будет принимать гостей вплоть до осени, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Юрточный городок «вырос» в Гагаринском парке, который в последние годы стал одним из самых популярных скверов в Павлодаре. Во время открытия в юртах от имени каждого города и района области гостей встречали песнями и национальными угощениями. Некоторые обыгрывали казахские национальный традиции. К примеру, у юрты Баянаульского района показали народный обычай «Ашамай» - когда мальчика впервые садят на коня. В этот день было принято приглашать в дом старейшин, чтобы получить их благословение.

- У наших ремесленников и бизнесменов из районов появилась возможность знакомить горожан и гостей областного центра с национальной культурой, - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Культурные и спортивные мероприятия будут проходить здесь каждые выходные. Здесь любой найдет для себя развлечение.

Для детей в этноауле предусмотрели игровые зоны и установили качели «алты-бакан». На главной сцене устроили театрализованное представление с участием вокальных и танцевальных коллективов. Как обещают организаторы, все лето в юрточном городке можно будет угоститься кумысом и отведать свежих баурсаков.

Вместе с этноаулом в Павлодаре презентовали обновленный парк культуры и отдыха. После реконструкции в Горсаде заменили 400 метров ограждения, выложили новую тротуарную плитку, высадили 750 саженцев и установили 110 опор освещения. Глава региона заявил, что в будущем этот сквер преобразится еще больше.

- В следующем году мы планируем запустить здесь аквапарк, - подчеркнул аким. – Большие стройки не должны быть быстрыми.

Кроме аквапарка в центральном сквере Павлодара установят видеонаблюдение и аудиосистему.

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