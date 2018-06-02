Веселая галерея селфи-неудач: делайте себяшки внимательно!
Нельзя забывать о деталях даже в таком простом деле.
Достать смартфон, нажать кнопку, скорчить рожу, сделать снимок — алгоритм настолько прост, что должна справиться каждая. Но в том-то и проблема, из-за чрезмерной легкости процесса не в меру творческие личности относятся к нему халатно и забывают уделять внимание деталям. И сейчас вы увидите, что очень зря!
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