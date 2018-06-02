Веселая галерея селфи-неудач: делайте себяшки внимательно!

Нельзя забывать о деталях даже в таком простом деле.

Достать смартфон, нажать кнопку, скорчить рожу, сделать снимок — алгоритм настолько прост, что должна справиться каждая. Но в том-то и проблема, из-за чрезмерной легкости процесса не в меру творческие личности относятся к нему халатно и забывают уделять внимание деталям. И сейчас вы увидите, что очень зря!

Он уже совсем не рад, что согласился на себяшку

Крутой байкер

Примат примату рознь

Вот так это выглядит со стороны

Ладно хоть не в унитаз залезла

За секунду до «Ай, мамочки!»

Когда находишься в очень активном поиске

Зеркало все тайны выдаст

Девочки, ничего, что я к вам не совсем лицом?

Паренек удивлен происходящим

Ну и кого ты обманываешь?

Интересно, до наркоза или после?

Cамая гламурная феечка микрорайона

Одиночество — зло

Отличная идея!

Нет, она не поделится мороженым

Чем-то ты коту не угодила

Когда ты не знаешь, что происходит за твоей спиной

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