Замглавы ДГД ЮКО организовал преступную схему по сбору взяток

За 2017-2018 год размер взяток составил 1,2 млн долларов.

Национальное бюро по противодействию коррупции изобличило заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаева Н.С., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Чиновник организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.

Размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 гг. составил 1,2 млн долларов США.

Тенлибаев задержан на основании ст. 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!