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Замглавы ДГД ЮКО организовал преступную схему по сбору взяток

За 2017-2018 год размер взяток составил 1,2 млн долларов.

Фото : из открытых источников2 июня 2018, 11:53

Национальное бюро по противодействию коррупции изобличило заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаева Н.С., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Чиновник организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.

Размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 гг. составил 1,2 млн долларов США.

Тенлибаев задержан на основании ст. 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.


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