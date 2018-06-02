Команды GGG и "Канело" возобновили переговоры

Команды чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) возобновили переговоры по матчу-реваншу, сообщает Vesti.kz.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей. За тот бой чемпион получил 30 процентов от призового фонда.

Головкин и Альварес согласились провести реванш в мае 2018 года на почти тех же условиях - гонорар Головкина вырос до 35 процентов, но бой отменили из-за Альвареса, провалившего допинг-тест: сразу в двух его пробах нашли запрещенный кленбутерол. Впоследствии мексиканца дисквалифицировали на полгода.

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Учитывая допинг-скандал, а также угрозу потери титула IBF Головкин потребовал увеличить свою долю до 50 процентов. Сторона Альвареса заявила, что реванш состоится только на старых условиях.

"Несмотря на то, что бой несколько дней назад был объявлен мертвым, они вернулись к переговорам, пытаясь сделать его. Если сделка и будет заключена, то они захотят завершить ее как можно скорее. Я бы сказал, через неделю или две", - написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

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Также Рафаэль предложил самый справедливый вариант распределения доходов от второго боя Головкина и "Канело". При этом он отметил, что требования казахстанца неуместны.