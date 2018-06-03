Данэлия Тулешова встретилась с Димашем Кудайбергеном

Артисты в качестве специальных гостей прибыли на первый детский вокальный фестиваль-конкурс в Актобе.

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова впервые после победы в шоу «Голос.Дiти» встретилась и выступила на одной сцене со своим кумиром – Димашем Кудайбергеном, передает Zakon.kz.

О своем восхищении популярным артистом Данэлия не раз сообщала в интервью и как отметила малышка: «Это просто подарок судьбы, оказаться рядом с такой звездой как Димаш! Я невероятно счастлива, что он меня знает и столько всего мне пожелал!»



Артисты в качестве специальных гостей прибыли на первый детский вокальный фестиваль-конкурс «Бакытты бала» в Актобе и встретились уже после репетиций, где Димаш сделал наставления маленькой певице: «Данелек, желаю, чтобы ты достигла всего, о чем мечтаешь и я, и вся страна очень сильно гордимся тобой. Она большая молодец и хочется сказать, что в дальнейшем, спустя многие годы мы будем говорить, что мы стали свидетелями становления не только просто мировой звезды, а легендарной мировой звезды. Жаным!»

На гала-концерте фестиваля Данэлия исполнила песни «Другие» и каверы на «Вечность» MONATIK и Rihanna «Love on the brain».

Вдохновленная малышка летит в родной Алматы, где уже в этом месяце примет участие в нескольких благотворительных акциях и концертах.

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